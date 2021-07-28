В России отмечают День Крещения Руси. Это важное для жизни нашей страны событие произошло в Киеве в 988 году, и связано оно с именем святого равноапостольного князя Владимира.

Согласно летописному «Сказанию об испытании или выборе вер», в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов с целью выбрать религию для своего народа. На приеме были волжские болгары, проповедовавшие мусульманскую веру, легаты от папы римского, которые рассказывали о вере латинской, хазарские евреи, ознакомившие князя с иудаизмом. Был также проповедник, присланный из Византии. Он рассказал князю о православии.

Для того, чтобы понять, чья вера лучше, Владимир отправил посланников в те государства, откуда приходили проповедники. Вернувшись, они рассказали о религиозных обрядах этих стран, отметив, однако, что больше всего им понравилась патриаршая служба в Константинополе.

«Повесть временных лет» сообщает нам о том, что князь Владимир принял решение о крещении Руси «по закону греческому» в 987 году. Но христианство он принял не сразу. В 988 году Владимир захватил Корсунь (территория нынешнего Севастополя) и потребовал от византийских императоров Василия II и Константина VIII отдать ему в жены их сестру - Анну. В случае отказа князь пообещал напасть на Константинополь. Императоры дали согласие, однако потребовали от Владимира креститься, и вскоре князь вместе с дружинниками принял крещение от епископа корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.

Вернувшись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей. Вслед за ними крестились и многие бояре.

По приказу Владимира было разгромлено устроенное им некогда капище, а после он повелел собрать всех жителей города на берегу Днепра, объявив, что «если кто не придет завтра на реку - богатый или бедный, нищий или раб - будет мне враг». Крещение народа состоялось у места, где в Днепр впадает река Почайна.

«На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте», - гласят летописи.

Это важнейшее событие в летописной хронологии отмечено 988 годом. Уже скоро вслед за столицей христианская вера пришла и в другие населенные пункты Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров.

Сейчас историки отмечают, что принятие новой, единой, веры в дальнейшем стало серьезным шагом к объединению русских земель.

Сегодня, 28 июля, в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии и других стран канонической территории Русской православной церкви в полдень по местному времени в честь праздника прозвучит специальный колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».