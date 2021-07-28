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Слаженная работа и прицельный огонь: десантники-танкисты Псковского соединения ВДВ отразили наступление условного противника

Роман Захаров
03:00 28.07.2021
Танковая рота имела задачу после шестикилометрового марша занять оборону на указанном рубеже и не допустить прорыва основных сил «противника» через оборону подразделения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках тактических учений с отдельным танковым батальоном Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, завершившихся на полигоне Струги Красные в Псковской области, экипажами танков Т-72Б3 были выполнены практические стрельбы из штатного вооружения боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемета «Корд» по воздушным целям.

По легенде учений, танковая рота имела задачу после шестикилометрового марша занять оборону на указанном рубеже и не допустить прорыва основных сил противника через оборону подразделения.

Стрельба велась как по неподвижным целям, имитировавшим ручные противотанковые гранатометы, так и по движущимся целям, имитировавшим движущиеся танки со скоростью 15-18 км/ч на дальности 1700-1400 метров на участке 300 метров и безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле, который двигался по диагонали со скоростью 20 км/ч на участке 200 метров - в него надо было попасть с дистанции 900-700 метров.

Благодаря слаженной работе экипажей и прицельному огню, «противник» был вынужден развернуться в предбоевой и боевой порядок на невыгодном для него рубеже и был уничтожен.

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