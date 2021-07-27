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Окружены и повержены: военные полицейские отразили атаку «боевиков» в Мурманской области

Анна Назайкина
09:40 27.07.2021
Кроме наземной части учений в ближайшее время пройдет и морская.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мурманской области тренировались отражать нападение условного противника - на Северном флоте под руководством Главного управления военной полиции Минобороны РФ идет подготовка к масштабным учениям «Страж-2021».

Условные отряды боевиков пытаются устроить диверсии на контрольно-пропускных пунктах и прорваться через кольцо блокирования - незаконные вооруженные формирования в составе до 150 человек военные полицейские блокируют, но боевики в свою очередь предпринимают попытку прорыва, которая была пресечена в бою.

Военные полицейские поэтапно отрабатывают, в первую очередь, проведение специальной операции. Кроме наземной части учений в ближайшее время пройдет и морская. В Заполярье в них примут участие больше 400 военнослужащих и 100 единиц техники.

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