Окружены и повержены: военные полицейские отразили атаку «боевиков» в Мурманской области

В Мурманской области тренировались отражать нападение условного противника - на Северном флоте под руководством Главного управления военной полиции Минобороны РФ идет подготовка к масштабным учениям «Страж-2021».

Условные отряды боевиков пытаются устроить диверсии на контрольно-пропускных пунктах и прорваться через кольцо блокирования - незаконные вооруженные формирования в составе до 150 человек военные полицейские блокируют, но боевики в свою очередь предпринимают попытку прорыва, которая была пресечена в бою.

Военные полицейские поэтапно отрабатывают, в первую очередь, проведение специальной операции. Кроме наземной части учений в ближайшее время пройдет и морская. В Заполярье в них примут участие больше 400 военнослужащих и 100 единиц техники.