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Передача цифровых данных потомкам: в России создадут «капсулу времени»

Иван Линдеманн
07:06 27.07.2021
Данный сервис будет в защищенном режиме хранить цифровые данные - от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам.
Передача цифровых данных потомкам: в России создадут «капсулу времени»
© Фото: pixabay
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Российские ученые создадут сервис для передачи цифровых данных наследникам. Проект представят на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Новгороде.

«Российские разработчики создают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Отмечается, что данный сервис будет в защищенном режиме хранить цифровые данные - от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам. Спустя годы эта информация будет передаваться наследникам.

Кроме того, в «капсулу времени» можно будет поместить фотографии, тексты и координаты расположения ценных вещей. Открываться сервис будет только в указанный срок.

Разработкой проекта занимаются специалисты из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова. Для создания планируется привлечь 2-3 миллиона рублей.

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