Передача цифровых данных потомкам: в России создадут «капсулу времени»

Российские ученые создадут сервис для передачи цифровых данных наследникам. Проект представят на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Новгороде.

«Российские разработчики создают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Отмечается, что данный сервис будет в защищенном режиме хранить цифровые данные - от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам. Спустя годы эта информация будет передаваться наследникам.

Кроме того, в «капсулу времени» можно будет поместить фотографии, тексты и координаты расположения ценных вещей. Открываться сервис будет только в указанный срок.

Разработкой проекта занимаются специалисты из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова. Для создания планируется привлечь 2-3 миллиона рублей.