В доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок. В результате происшествия было зафиксировано разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.
«В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12», - говорится в сообщении МЧС.
Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. На данный момент эвакуированы 28 человек. Предварительно пострадали 3 человека, их госпитализировали.
На месте происшествия работают силы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.
В феврале текущего года в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома. Позже стало известно, что причиной происшествия могло стать возгорание газа после разгерметизация трубы газопровода.