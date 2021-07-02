В стране и мире В доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа Виктория Ивашечкина По предварительной информации, пострадали 3 человека. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок. В результате происшествия было зафиксировано разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. «В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12», - говорится в сообщении МЧС. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. На данный момент эвакуированы 28 человек. Предварительно пострадали 3 человека, их госпитализировали. На месте происшествия работают силы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется. В феврале текущего года в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома. Позже стало известно, что причиной происшествия могло стать возгорание газа после разгерметизация трубы газопровода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика