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В КНДР подтвердили восстановление прямой связи с Южной Кореей

Иван Линдеманн
06:18 27.07.2021
В КНДР подтвердили восстановление прямой связи с Южной Кореей
© Фото: Geovien So globallookpress
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В КНДР подтвердили восстановление прямой связи с Южной Кореей. Об этом сообщает государственное северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Как передает ЦТАК, в Пхеньяне также подтвердили желание наладить отношения с южными соседями. Отмечается, что все линии связи, разорванные в 2020 году, начали свою работу 27 июля в 10:00 по местному времени (4:00 мск).

«Сейчас вся нация отчаянно желает хотя бы на день раньше восстановить находящиеся в разрыве и застое межкорейские отношения. В связи с этим руководители двух стран в последнее время несколько раз обменялись официальными посланиями, через которые договорились сделать большой шаг к примирению», - цитирует РИА Новости сообщение ЦТАК.

Ранее информация о восстановлении прямой связи между Пхеньяном и Сеулом была озвучена в СМИ со ссылкой на источнике в правительстве Южной Кореи. Ожидается, что заявления официальных лиц двух стран по данному поводу будут сделаны чуть позже.

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