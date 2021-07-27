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Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине

Роман Захаров
04:30 27.07.2021
В ходе практической части занятий экипажи бронированной техники выполнили нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и обратно в той же последовательности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С военнослужащими мотострелковых и танковых подразделений на острове Сахалин, под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), Героя России, генерал-майора Владимира Белявского, состоялось показное занятие по преодолению водных преград.

В ходе практической части занятий экипажи бронированной техники выполнили нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и обратно в той же последовательности.

Во время погружения боевой техники в воду весь личный состав экипажа находился в изолирующем противогазе ИП-5, предназначенном для работы в условиях недостатка кислорода.

Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов также учитывалась средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее 7 км/ч. Минимальная ширина водной преграды при этом составляет 70 метров.

В свою очередь военнослужащими спасательных подразделений, в том числе водолазами, решались задачи по эвакуации условно выведенной из строя техники и спасению экипажа.

Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов форсировании водных препятствий.

При проведении занятий особое внимание уделялось требованиям безопасности. В готовности к оказанию помощи находились медицинский пункт и водолазный пост, а также личный состав инженерных подразделений, но их вмешательства в учебный процесс не потребовалось.

В проведении показного занятия были задействованы танки Т-80, бронетранспортеры БТР-80, МТЛБ. Вся плавающая техника, участвовавшая в занятиях на вододроме, прошла специальную обработку и герметизацию всех отсеков.

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