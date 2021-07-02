В Ленобласти выбирают лучших командиров батарей ракетных войск и артиллерии

Лучших командиров дивизионов и батарей ракетных войск и артиллерии определяют в Ленинградской области. На полигоне «Лужский» идут заключительные этапы Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии В.М.Михалкина и конкурса командиров артиллерийских и ракетных дивизионов имени Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова.

«За переходящие кубки соревнуются 54 офицера артиллеристов и ракетчиков - лучшие представители военных округов, Северного флота, артиллерии Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», - рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что в испытаниях оцениваются навыки по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, специальной и технической подготовке, вождению, огневой и физической подготовке командиров. Всего за время проведения состязаний участники выполнят более 160 огневых задач.