«Юный друг пограничника»: в Приморском крае появился кинологический юнармейский отряд

Друзей не бросают, а берут с собой на занятия - так решили юнармейцы Владивостока и создали особый отряд под названием «Юный друг пограничника». В нем состоят два десятка мальчишек и девчонок из Владивостока, Уссурийска и Артема. И столько же их четвероногих друзей: главное правило существования отряда - наличие домашнего питомца.

«Возраст юных патриотов самый разный от 9 до 16 лет. Собрать ребят вместе мы смоги благодаря "Юному спортсмену-кинологу", это направление вот уже два года действует при Приморском краевом клубе служебного собаководства во Владивостоке. Тут же, на базе ДОСААФ, обосновались мы и спустя какое-то время решили создать отряд юных кинологов в красных беретах», - рассказал начальник штаба «Юнармии» Приморского края Михаил Любецкий.

Юные патриоты проходят подготовку по программе спортивно-прикладного собаководства. Секретами дрессировки с ребятами делятся профессиональные кинологи. А сотрудники Погрануправления, Таможни, МВД, УФСИН и МЧС проводят мастер-классы и показательные выступления, во время которых воспитанники Движения могут увидеть, как служебные собаки работают в реальных условиях. После такого курса занятий 12-летний Федор Ворожбит определился в будущей профессией.

«Мой папа - пограничник. Он всегда любил собак и регулярно рассказывал мне, как правильно обучать четвероногих друзей. Сначала у меня не было своей псины, но когда папа увидел, что я делаю успехи в учебе, то купил мне бельгийскую овчарку. Теперь мы с Рики ходим на тренировки и регулярно участвуем в соревнованиях», - поделился своей историей юнармеец.

Чтобы попасть в кинологический юнармейский отряд, нужно пройти обучение по программе «Юный спортсмен-кинолог» на базе ДОСААФ. Поначалу можно и без собственного Барбоса или Тузика. Преподаватели дадут животное «в аренду» - обеспечат возможность заниматься с учебными собаками. Но входным билетом в отряд «Юный друг пограничника» является исключительно свой питомец. Это другой подход и другая ответственность.

«У этого отряда пока небольшая история - он был сформирован во Владивостоке меньше полугода назад. И поначалу в нем занималось всего 12 детей. А сегодня ребят уже вдвое больше. Все благодаря успешному и плодотворному сотрудничеству кинологов и регионального штаба "Юнармии". Для некоторых подростков - это отличная возможность узнать секреты профессии, с которой они в будущем хотят связать свою жизнь. А для кого-то - это просто полезное хобби, позволяющее стать лидером "Дог-биатлона" на Юнармейских играх», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии»,трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

У профильного отряда уже есть свои традиции. Одна из них - прием в ряды по особым датам: во время государственных праздников или на кинологических фестивалях, где ребята могут продемонстрировать свои навыки и успехи питомцев. К примеру, в середине июля юные патриоты выступили на Чемпионате Русских черных терьеров по спортивно-прикладному собаководству. Юнармейцам предоставили почетное право открыть турнир. Зрителей поразила трюковая дрессировка и показательные выступления на выдержку четвероногих.