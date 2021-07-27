Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

«Юный друг пограничника»: в Приморском крае появился кинологический юнармейский отряд

Роман Захаров
03:56 27.07.2021
Чтобы попасть в кинологический юнармейский отряд, нужно пройти обучение по программе «Юный спортсмен-кинолог» на базе ДОСААФ.
«Юный друг пограничника»: в Приморском крае появился кинологический юнармейский отряд
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Друзей не бросают, а берут с собой на занятия - так решили юнармейцы Владивостока и создали особый отряд под названием «Юный друг пограничника». В нем состоят два десятка мальчишек и девчонок из Владивостока, Уссурийска и Артема. И столько же их четвероногих друзей: главное правило существования отряда - наличие домашнего питомца.

«Возраст юных патриотов самый разный от 9 до 16 лет. Собрать ребят вместе мы смоги благодаря "Юному спортсмену-кинологу", это направление вот уже два года действует при Приморском краевом клубе служебного собаководства во Владивостоке. Тут же, на базе ДОСААФ, обосновались мы и спустя какое-то время решили создать отряд юных кинологов в красных беретах», - рассказал начальник штаба «Юнармии» Приморского края Михаил Любецкий.

Юные патриоты проходят подготовку по программе спортивно-прикладного собаководства. Секретами дрессировки с ребятами делятся профессиональные кинологи. А сотрудники Погрануправления, Таможни, МВД, УФСИН и МЧС проводят мастер-классы и показательные выступления, во время которых воспитанники Движения могут увидеть, как служебные собаки работают в реальных условиях. После такого курса занятий 12-летний Федор Ворожбит определился в будущей профессией. 

«Мой папа - пограничник. Он всегда любил собак и регулярно рассказывал мне, как правильно обучать четвероногих друзей. Сначала у меня не было своей псины, но когда папа увидел, что я делаю успехи в учебе, то купил мне бельгийскую овчарку. Теперь мы с Рики ходим на тренировки и регулярно участвуем в соревнованиях», - поделился своей историей юнармеец.

Чтобы попасть в кинологический юнармейский отряд, нужно пройти обучение по программе «Юный спортсмен-кинолог» на базе ДОСААФ. Поначалу можно и без собственного Барбоса или Тузика. Преподаватели дадут животное «в аренду» - обеспечат возможность заниматься с учебными собаками. Но входным билетом в отряд «Юный друг пограничника» является исключительно свой питомец. Это другой подход и другая ответственность.

«У этого отряда пока небольшая история - он был сформирован во Владивостоке меньше полугода назад. И поначалу в нем занималось всего 12 детей. А сегодня ребят уже вдвое больше. Все благодаря успешному и плодотворному сотрудничеству кинологов и регионального штаба "Юнармии". Для некоторых подростков - это отличная возможность узнать секреты профессии, с которой они в будущем хотят связать свою жизнь. А для кого-то - это просто полезное хобби, позволяющее стать лидером "Дог-биатлона" на Юнармейских играх», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии»,трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

У профильного отряда уже есть свои традиции. Одна из них - прием в ряды по особым датам: во время государственных праздников или на    кинологических фестивалях, где ребята могут продемонстрировать свои навыки и успехи питомцев. К примеру, в середине июля юные патриоты выступили на Чемпионате Русских черных терьеров по спортивно-прикладному собаководству. Юнармейцам предоставили почетное право открыть турнир. Зрителей поразила трюковая дрессировка и показательные выступления на выдержку четвероногих.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:58 Спорт
Как минимум серебро: Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета в миксте
23:48 В стране и мире
В Минздраве одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca
22:40 В стране и мире
Видео
«Китайский вирус» и молчание ЦРУ: как США и Китай используют COVID-19 для гибридных войн
19:36 В стране и мире
Россия может временно запретить экспорт бензина
14:47 Спорт
Видео
Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.