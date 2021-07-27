Аварии судов и разлив нефти: власти Дальнего Востока предупредили о надвигающемся тайфуне

Аварии морских судов, в том числе с разливом нефтепродуктов, прогнозируются на этой неделе в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей. Соответствующее заявление сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В связи с активизацией циклонов и тайфунов в Тихом океане повышается вероятность аварий с морскими судами, в том числе с разливом нефтепродуктов. Связано это, прежде всего, с сильным волнением моря и плохой видимостью в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей», - приводит сайт ВНИИ ГОЧС слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

Ученые также сообщают, что скорость ветра при надвигающемся циклоне может составлять 30 метров в секунду (108 километров в час), из-за чего высота волн порой будет достигать 15 метров.

В складывающихся условиях сотрудники ВНИИ ГОЧС напомнили заинтересованным органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Сахалинской областей о необходимости обратить внимание судовладельцев на строгое соблюдение правил безопасности при управлении судами в условиях маловодья на реках, сильного волнения моря и плохой видимости.