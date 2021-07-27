Сохранение исторической памяти: при Музее-заповеднике «Бородинское поле» создан отряд «Юнармии»

В Московской области появился отряд «Юнармии», который займется сохранением исторической памяти о Московской битве, отгремевшей почти 80 лет назад. Соглашение о создании отряда подписали директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и начальник Штаба «Юнармии» Западного административного округа столицы Валентин Батиевский.
Дело в том, что по территории Музея-заповедника «Бородинское поле» пролегает Можайская линия обороны, где во время Великой Отечественной войны (ВОВ) шли кровопролитные бои.
«В самом сердце Бородинского поля - там, где в 1812 году располагалась героическая батарея Раевского, а в 1941 году находился один из ДОТов, в котором держали оборону бойцы 133 артиллерийского полка. В живых остался только наводчик, он потерял правую руку, но сумел одной левой подбить фашистский танк», - рассказал Игорь Корнеев, директор Музея-заповедника «Бородинское поле».
Несмотря на то, что противник прорвал Можайскую линию обороны, ее защитники сражались не на жизнь, а на смерть и смогли сдержать натиск Вермахта по направлению к Москве, дав возможность Верховному командованию выгадать время, сосредоточив в районе столицы резервы и организовав оборону на подступах к Москве.
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