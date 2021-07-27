Армия Юнармия Сохранение исторической памяти: при Музее-заповеднике «Бородинское поле» создан отряд «Юнармии» Роман Захаров По территории Музея-заповедника «Бородинское поле» пролегает Можайская линия обороны, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Московской области появился отряд «Юнармии», который займется сохранением исторической памяти о Московской битве, отгремевшей почти 80 лет назад. Соглашение о создании отряда подписали директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и начальник Штаба «Юнармии» Западного административного округа столицы Валентин Батиевский. Дело в том, что по территории Музея-заповедника «Бородинское поле» пролегает Можайская линия обороны, где во время Великой Отечественной войны (ВОВ) шли кровопролитные бои. «В самом сердце Бородинского поля - там, где в 1812 году располагалась героическая батарея Раевского, а в 1941 году находился один из ДОТов, в котором держали оборону бойцы 133 артиллерийского полка. В живых остался только наводчик, он потерял правую руку, но сумел одной левой подбить фашистский танк», - рассказал Игорь Корнеев, директор Музея-заповедника «Бородинское поле». Несмотря на то, что противник прорвал Можайскую линию обороны, ее защитники сражались не на жизнь, а на смерть и смогли сдержать натиск Вермахта по направлению к Москве, дав возможность Верховному командованию выгадать время, сосредоточив в районе столицы резервы и организовав оборону на подступах к Москве. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Костяк нового отряда «Юнармии» составляют ребята из школы №1400 города Москвы, участники проекта «Часовые истории». Они планируют тщательно изучить события ВОВ, а особенно те моменты, которые касаются Московской битвы, установить имена и написать биографии участников кровопролитных сражений, отыскать места захоронения тех, кто отдал свои жизни и не вернулся с фронта. «Мы изучаем материалы, которые связаны со строительством Можайской линии обороны. Меня поражает, что все работы проводились под ударами авиации врага. Но люди не сдавались, каждый день совершали подвиг. У нас большая страна. История свидетельствует, что многие пытались захватить наши земли. В 1941 году враг подошел к Москве очень близко. Решено было строить полосу длиной около 200 километров. Проектировались также и дополнительные укрепления. Враг натыкался на одну полосу, потом на другую и тем самым изматывался, теряя свои силы», - сообщила активистка «Юнармии» Елизавета Беляева. Бородинский отряд создан в рамках патриотического проекта «Тропа Победы», посвященного 80-летию битвы под Москвой. Он предполагает реализацию пяти основных образовательных модулей: музейное дело, поисковая работа, основы безопасности, горная подготовка и медицинская практика. Теоретическая часть курса проходит в дистанционном формате, а занятия отрабатываются на базе образовательных организаций. Итогом реализации модуля станет презентация юнармейскими отрядами, которые примут участие в проекте, итоговой работы по каждому направлению деятельности. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика