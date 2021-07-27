СМИ: собственников обяжут рассказывать о коммунальных платежах при продаже жилья

В правительстве планируют обязать собственников жилых и общественных зданий сообщать о классе их энергоэффективности при продаже или сдаче в аренду, что позволит заранее узнавать о размерах потенциальной экономии на ЖКУ. Такие предложениями содержатся в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики, который есть в распоряжении «Известий».

Издание уточняет, что проект направлен для утверждения премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, президента ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирины Булгаковой, классы энергоэффективности многоквартирным домам в России присваивают с 2011 года, Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии – это А++, а самый низкий – G.

Как пояснила член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова, разница в оплате за ЖКУ на квадратный метр может достигать 30% выше. Булагкова же отметила, что при равных условиях потребление энергии в здании с классом А++ по сравнению со зданием с классом G ниже более чем вдвое.