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На юго-западе Москвы объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного

Ян Брацкий
22:35 27.07.2021
Карантин введен до 25 сентября 2021 года с запретом на проведение выставок и вывоз животных за пределы муниципального образования.
На юго-западе Москвы объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного
© Фото: Krompolc Roman globallookpress
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В поселении Вороновское на юго-западе Москвы объявлен карантин по бешенству. Специалисты выявили опаснейшее заболевание у домашнего животного. Распоряжение об ограничительных мерах подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 25 сентября 2021 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте один настоящего распоряжения», - цитирует РИА Новости заявление мэра.

На этот период на территории поселения запрещается проводить выставки животных, вывозить их за пределы МО, а также продавать питомцев.

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