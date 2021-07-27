В стране и мире На юго-западе Москвы объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного Ян Брацкий Карантин введен до 25 сентября 2021 года с запретом на проведение выставок и вывоз животных за пределы муниципального образования. © Фото: Krompolc Roman globallookpress Читайте нас на: В поселении Вороновское на юго-западе Москвы объявлен карантин по бешенству. Специалисты выявили опаснейшее заболевание у домашнего животного. Распоряжение об ограничительных мерах подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. «Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 25 сентября 2021 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте один настоящего распоряжения», - цитирует РИА Новости заявление мэра. На этот период на территории поселения запрещается проводить выставки животных, вывозить их за пределы МО, а также продавать питомцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика