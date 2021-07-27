Террористы выпустили противотанковую ракету по грузовику сирийской армии на севере Алеппо

На севере провинции Алеппо террористы расстреляли грузовик сирийской армии управляемой противотанковой ракетой. Об инциденте, в ходе которого погиб один сирийский военнослужащий и трое получили ранения, рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск противотанковой управляемой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству "ЗИЛ-131" вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифъат (севернее города Алеппо)», - сообщил Кулить.

Кроме того, за минувшие 24 часа в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций радикалов, добавили в ЦПВС.