Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Сергей Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ, обыграв на тай-брейке француза Максима Вашье-Лаграва. Соревнования проходят в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Две партии в рапид завершились ничейным исходом. Однако в блице Корякин оказался сильнее. В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Сэмюэлем Шенклендом.

Днем ранее, во вторник, российский шахматист Владимир Федосеев разгромил на тай-брейке серба Велимира Ивича. В четвертьфинале россиянин сразится с иранцем Амином Табатабаи.