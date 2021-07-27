Российская спортсменка упала с велосипеда на соревнованиях по триатлону в Токио

Российская спортсменка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях по триатлону на Олимпиаде в Токио. Горбунова упала с велосипеда на мокрой трассе.

Соревнования проходят в неблагоприятных условиях из-за тайфуна «Непартак». Горбунова сумела преодолеть плавательный этап, однако затем упала с велосипеда на мокрой трассе и сошла с дистанции.

В триатлоне спортсменкам необходимо преодолеть 1,5 километра вплавь, затем проехать 40 километров на велосипеде и оставшиеся 10 – пробежать, напоминает РИА Новости.