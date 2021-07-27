Последствия крупного ДТП с участием автоцистерны на МКАД попали на видео
Сейчас на месте аварии движение автомобилей сильно затруднено, работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крупная авария на МКАД стала причиной автомобильной пробки. Инцидент произошел на 93 километре внешней стороны автомагистрали.
Очевидцы, снявшие последствия произошедшего на видео, отмечают, что столкнулись автоцистерна, «Газель» и самосвал. При этом, на асфальте лежит тело, предположительно водителя «Газели».
На месте ЧП дежурят несколько автомобилей ГИБДД, пожарной охраны и скорой помощи. Обстоятельства случившегося пока не известны.