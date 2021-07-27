Последствия крупного ДТП с участием автоцистерны на МКАД попали на видео

Крупная авария на МКАД стала причиной автомобильной пробки. Инцидент произошел на 93 километре внешней стороны автомагистрали.

Очевидцы, снявшие последствия произошедшего на видео, отмечают, что столкнулись автоцистерна, «Газель» и самосвал. При этом, на асфальте лежит тело, предположительно водителя «Газели».

На месте ЧП дежурят несколько автомобилей ГИБДД, пожарной охраны и скорой помощи. Обстоятельства случившегося пока не известны.