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Последствия крупного ДТП с участием автоцистерны на МКАД попали на видео

Ян Брацкий
21:52 27.07.2021
Сейчас на месте аварии движение автомобилей сильно затруднено, работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Крупная авария на МКАД стала причиной автомобильной пробки. Инцидент произошел на 93 километре внешней стороны автомагистрали.

Очевидцы, снявшие последствия произошедшего на видео, отмечают, что столкнулись автоцистерна, «Газель» и самосвал. При этом, на асфальте лежит тело, предположительно водителя «Газели».

На месте ЧП дежурят несколько автомобилей ГИБДД, пожарной охраны и скорой помощи. Обстоятельства случившегося пока не известны.

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