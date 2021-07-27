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Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты пользователей до 16 лет

Ян Брацкий
21:28 27.07.2021
Уже зарегистрированным пользователям, которым нет 16 лет, площадка предложит ограничить доступ к аккаунту.
Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты пользователей до 16 лет
© Фото: Valentin Wolf, globallookpress
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Популярная социальная сеть Instagram сделает аккаунты юных пользователей закрытыми по умолчанию. Речь идет о детях до 16 лет. О нововведениях сообщила пресс-служба площадки.

«Мы хотим найти правильный баланс: дать молодым людям все, что им нравится в Instagram, и при этом сохранить их безопасность. Вот почему мы объявляем об изменениях, которые внесем сегодня», - говорится в заявлении.

Данное решение продиктовано стремлением защитить подростков от нежелательных комментариев. Уже зарегистрированным пользователям, которым нет 16 лет, площадка предложит ограничить доступ к аккаунту.

«Мы покажем им уведомление, в котором подчеркиваются преимущества частной учетной записи и объясняется, как изменить их настройки конфиденциальности», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Instagram ограничит привлечение несовершеннолетних к рекламе и усложнит алгоритм поиска страниц детей для подозрительных аккаунтов.

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