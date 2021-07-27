В стране и мире Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты пользователей до 16 лет Ян Брацкий Уже зарегистрированным пользователям, которым нет 16 лет, площадка предложит ограничить доступ к аккаунту. © Фото: Valentin Wolf, globallookpress Читайте нас на: Популярная социальная сеть Instagram сделает аккаунты юных пользователей закрытыми по умолчанию. Речь идет о детях до 16 лет. О нововведениях сообщила пресс-служба площадки. «Мы хотим найти правильный баланс: дать молодым людям все, что им нравится в Instagram, и при этом сохранить их безопасность. Вот почему мы объявляем об изменениях, которые внесем сегодня», - говорится в заявлении. Данное решение продиктовано стремлением защитить подростков от нежелательных комментариев. Уже зарегистрированным пользователям, которым нет 16 лет, площадка предложит ограничить доступ к аккаунту. «Мы покажем им уведомление, в котором подчеркиваются преимущества частной учетной записи и объясняется, как изменить их настройки конфиденциальности», - отмечается в сообщении. Кроме того, Instagram ограничит привлечение несовершеннолетних к рекламе и усложнит алгоритм поиска страниц детей для подозрительных аккаунтов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика