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Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой лайнера в Симферополе

Ян Брацкий
21:02 27.07.2021
На борту самолета находились 165 пассажиров и семь членов экипажа, никто их них не пострадал.
Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой лайнера в Симферополе
© Фото: Южная транспортная прокуратура
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Южная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента в аэропорту Симферополя, где сегодня совершил экстренную посадку пассажирский самолет. У следовавшего из столичного Внуково лайнера возникли проблемы с одним из двигателей.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27.07.2021 воздушного судна "Boeing 738" авиакомпании АО "Авиакомпания "Якутия" рейса № 781 сообщением "Внуково - Симферополь" в международном аэропорту Симферополь», - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 165 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. Профильные службы и ведомства проверят техническое состояние лайнера и дадут оценку действиям экипажа.

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