Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой лайнера в Симферополе

Южная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента в аэропорту Симферополя, где сегодня совершил экстренную посадку пассажирский самолет. У следовавшего из столичного Внуково лайнера возникли проблемы с одним из двигателей.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27.07.2021 воздушного судна "Boeing 738" авиакомпании АО "Авиакомпания "Якутия" рейса № 781 сообщением "Внуково - Симферополь" в международном аэропорту Симферополь», - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 165 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. Профильные службы и ведомства проверят техническое состояние лайнера и дадут оценку действиям экипажа.