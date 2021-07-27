Первые штрафы: в России начали активную борьбу с тюнингом на дорогах

В России начали активную борьбу с тюнингом на дорогах. Любителям изменить свой автомобиль до неузнаваемости стали выписывать первые штрафы. Причем, наказание может грозить не только за полностью переделанные автомобили, но и, например, за чуть увеличенный размер колесных дисков или нестандартный бампер.

На превращение старенькой «Победы» в гоночный дрифт-кар у Сергея ушло полгода. Японский двигатель, немецкая подвеска – от раритетного авто остался лишь кузов, но вот наслаждаться быстрой ездой на этой машине теперь можно лишь на гоночном треке. По новому закону –таким автомобилям на дороге не место.

Полицейские по всей стране уже вышли на «охоту» за теми, кто несогласованно переделывает свои авто. За спиленный глушитель, заниженный порог, ксеноновые фары или лебедку теперь грозит штраф.

«За управление транспортным средством с неисправным рулевым управлением предусмотрено задержание транспортного средства. То есть, изъятие ее из участия в дорожном движении», – сообщил командир отдельного взвода ДПС УГИБДД МВД по Республике Коми Михаил Ульныров.

В первую очередь, под санкции попадут нестандартные элементы кузова, но разрешение теперь нужно получать даже на замену сидений в салоне. Регистрировать придется любую деталь, не предусмотренную штатной комплектацией.

Даже незаводское сиденье мотоцикла теперь нельзя просто так поменять, что уж говорить о спойлерах, заниженных бамперах и хромированных дисках. Машина в таком тюнинге, может превратиться в музейный экспонат на долгое время, если, конечно, у автосервиса нет сертификатов на комплектующие.

Правда стоимость работы в таких сертифицированных салонах по карману не каждому автовладельцу. Но и получить разрешение в ГИБДД и экспертных лабораториях, которых всего 23 в стране, быстро не получится. А после переделки – машину снова на осмотр.

«Орган сертификации проверяет, говорит, да, все верно. Дает уже заключение экспертизы и затем ГИБДД, замена документов. Полный цикл растянется до месяца», – рассказал генеральный директор тюнинг-ателье Александр Синдеев.

Любители автоспорта и тюнинга считают, что это удар по целому пласту авто-культуры. Однако со сложностями столкнутся и те, кто устанавливает дополнительные агрегаты не ради красоты.

Однако многие автоэксперты считают, что такой закон необходим. Он позволит кратно повысить безопасность на дорогах.

«Самопальный тюнинг – это небезопасно. Боевая классика – заваривание моста в “Жигулях”, вставка каркаса безопасности и использование уже спортивного авто на дорогах уже небезопасно. Также как и установка в гаражах китайского газобаллонного оборудования, это небезопасно для водителя, нужно покупать сертифицированное оборудование, или отказаться от тюнинга вовсе», – рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Закон о легализации тюнинга действует уже месяц. Для работы в полную силу нужны новые испытательные лаборатории, запись в них уже забита до октября. Пока же полицейские, в первую очередь, обращают внимание на аварийные автомобили. Ведь именно такие опасные переделки новые правила должны убрать с наших дорог.