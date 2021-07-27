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Охранение «Ярсов» отбило нападение «диверсантов» под Иркутском

Андрей Аркадьев
17:30 27.07.2021
Противодиверсионные силы выполняют задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов.
Охранение «Ярсов» отбило нападение «диверсантов» под Иркутском
© Фото: Минобороны России
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Ракетный полк ПГРК «Ярс» занял полевые позиции и приступил к боевому дежурству на учениях в Иркутской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие отбили атаку условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.

Согласно замыслу маневров, на маршруте движения «противник» заложил взрывные устройства. С помощью машины дистанционного разминирования  «Листва» военнослужащие обезвредили их.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

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