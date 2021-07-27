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Робот-«Кобра» и «Змей Горыныч»: саперы очистили полигон с «сюрпризами» под Калининградом

Тимур Шерзад
17:17 27.07.2021
Также были использованы минно-розыскные собаки - с их помощью военные инженеры обнаружили и обезвредили противотанковые мины, мины-сюрпризы и самодельные взрывные устройства, а также замаскированные растяжки.
Робот-«Кобра» и «Змей Горыныч»: саперы очистили полигон с «сюрпризами» под Калининградом
© Фото: Минобороны России
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Инженеры Балтфлота вышли на полигон Хмелевка в Калининградской области. Три сотни человек и более двухсот единиц специальной техники - все задействовано для того, чтобы еще сильнее отточить мастерство. 

Поднятые по тревоге военные инженеры погрузились на технику, построились в колонны и выдвинулись на полигон. Была проведена инженерная разведка маршрутов выдвижения боевой техники на наличие взрывоопасных предметов. В этом деле инженерам помогли миноискатели «Коршун» и защитные костюмы сапера «Сокол».

Также были использованы минно-розыскные собаки - с их помощью военные инженеры обнаружили и обезвредили противотанковые мины, мины-сюрпризы и самодельные взрывные устройства, а также замаскированные растяжки. Кроме того, установки разминирования УР-83П и УР-77 (солдаты прозвали ее, как «Змей Горыныч») позволили быстро расчистить проходы на маршрутах движения. 

Также инженерные дозоры успели отбить нападение диверсантов условного противника. 

В процессе учений были задействованы не только люди, но и робот «Кобра-1600». Он помогал проводить разведку, поиск и первичное изучение потенциально опасных объектов. Все благодаря оснащению - набору видеокамер и механическому манипулятору, выдвижная стрела которого способна поднимать и перемещать грузы массой до 25 килограммов.

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