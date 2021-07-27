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Синоптик рассказала, чем опасно формирование кучевых облаков в жару

Ян Брацкий
16:23 27.07.2021
В ближайшие два дня в Москве и области ожидается от 28 до 31 градуса тепла, без существенных осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Надвигающиеся на центральный регион кучевые облака могут нести в себе ливневый заряд. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Начиная со среды к нам начнет приближаться циклоническая система с атмосферными фронтами, и там будут эти облака, прогнозируются дожди. Развитие облачности не исключено, оно происходит из-за наличия влаги в воздухе. Этот интенсивный дневной прогрев поверхности способствует образованию облачности. Кучевые облака бывают и при хорошей погоде, но если неустойчивость большая - они переходят в кучево-дождевые», - сказала Макарова.

Сегодня и завтра погода в столичном регионе будет спокойной и жаркой, добавила метеоролог. Облака возможны, но осадков не ожидается.

«Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве 28-30 градусов, по области - 26-31 градус. Ветер переменных направлений, и прогноз ничего страшного нам не предвещает. Погода будет хорошей, но прогноз очень чувствителен. Мы находимся в области антициклона. Он уходит, но его влияние мы будем чувствовать завтра», - добавила синоптик.

Ожидать штормовых явлений не стоит, уверена главный специалист Гидрометцентра. Центр России находится практически в центре континента, вдали от океанов и гор. В таких условиях погода более-менее предсказуема.

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