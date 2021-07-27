Димедрол и «веселящий газ» оказались в списке одурманивающих средств

Димедрол и закись азота, более известная в народе как «веселящий газ», оказались в перечне одурманивающих препаратов. Такое решение приняли в Минздраве. Теперь использовать эти препараты можно только в медицинских и промышленных целях.

Закись азота попала в список из-за содержания в газе наркотических средств. При вдыхании человек ощущает чувство эйфории и сонливости, однако смесь может привести к необратимым последствиям для мозга и нервной системы.

Сегодня за распространение закиси азота можно угодить в тюрьму сроком на два года. За вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность можно получить вдвое больше, напоминает «Российская газета». Наряду с закисью азота к одурманивающим веществам Минздрав приравнял смесь димедрола с этиловым спиртом в любом процентном соотношении.