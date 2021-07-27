Астрономы «поймали» импульс возрастом 7,5 миллиарда лет

Астрономы зафиксировали мощнейший импульс, летевший к Земле 7,5 миллиарда лет. Явление отметили сразу две международные команды ученых. Речь о вспышке, которую обнаружили в конце августа прошлого года при помощи гамма-телескопа Fermi.

Обе статьи одновременно появились в журнале Nature Astronomy, а коротко об их содержании рассказывает Phys.org. Первая команда из Китая исследовала гамма-лучи, а коллектив из NASA обратил внимание на многоволновое свечение.

По оценкам специалистов, описанные события относятся к самым мощным во Вселенной. Их можно обнаружить даже спустя миллиарды световых лет. Импульс может быть связан с гибелью огромной звезды или с другими событиями вселенского масштаба.

Данный импульс длился всего 0,65 секунды и летел к Земле от своего источника около половины возраста Млечного Пути.