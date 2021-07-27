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«Газпром» не забронировал допмощности для транзита через Украину в августе

Ян Брацкий
14:42 27.07.2021
Компания забронировала все предложения на август объемом в 15 миллионов кубометров в сутки.
«Газпром» не забронировал допмощности для транзита через Украину в августе
© Фото: Jon Tyson, Unsplash
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«Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через территорию Украины в августе. На минувшем аукционе предлагалось забронировать 63,7 миллиона кубометров газа в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

На сегодняшний день «Газпром» забронировал все предложения на август объемом в 15 миллионов кубометров в сутки. Подобным образом транзитер поступает на протяжении последних трех месяцев.

В конце 2019 года Москва и Киев подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Согласно документу, «Газпром» взял на себя обязательства по прокачке 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года.

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