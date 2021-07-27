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В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России

Олеся Степакова
14:04 27.07.2021
По словам Дмитрия Пескова, остановить инфекцию можно будет только с помощью иммунизации определенного количества россиян.
В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что справиться COVID-19 в России возможно при условии, что определенное количество граждан сделает прививку от инфекции.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», – сообщил официальный представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 1 ноября необходимо достигнуть показателя в 80% иммунитета хотя бы по первой прививке от коронавируса. На данный момент, по ее словам, привиты двумя компонентами вакцины 22,6 миллиона жителей страны, одним компонентом - 33,6 миллиона.

В целом, Голикова отметила, что прививочная компания в России идет активно, при этом поствакцинальных осложнений нет.

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