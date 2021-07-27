Более 1 500 военных России, Узбекистана и Таджикистана проведут учения у афганской границы. Из них около одной тысячи человек будут военнослужащими ВС РФ. Учения состоятся с 5 по 10 августа на юге Таджикистана, на полигоне Харб-Майдон.

Учения пройдут в три этапа. Вначале будет отработана подготовка к совместной операции по уничтожению условных бандформирований. На втором этапе будут выполняться задачи по их непосредственному уничтожению. И в конце военнослужащие приступят к ликвидации террористов, пересекающих границу.

Цели учений - совершенствовать навыки в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечения границы Таджикистана. Они будут проводиться в жарком климате, в условиях горно-пустынной местности.

Российский контингент большей частью будет состоять из подразделений 201-й военной базы. В его состав войдут в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Будут задействованы и специалисты РХБЗ и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Помимо полутора тысяч военнослужащих трех стран, будет задействовано еще три сотни единиц вооружения и военной техники.