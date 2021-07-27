В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму

Российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение Турции признать Крым взамен на принятие Москвой Северного Кипра.

«Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, конечно же российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено», - сказал Песков.

С такой идеей ранее выступил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал. Напомним, что Турецкая Республика Северный Кипр была официально провозглашена в 1975 году в результате военного переворота, когда Кипр был разделен на Север и Юг, и на сегодняшний день признана только Анкарой. Москва не признает эти территории независимыми.