Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Танковая армия Западного военного округа поднята по тревоге

Тимур Шерзад
13:08 27.07.2021
Тревога оказалось учебной - речь идет о проверке боеготовности. Сейчас экипажи выдвигаются на многокилометровые марши. На маршрутах отработают в том числе отражение нападений противника и ориентирование в незнакомом районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сигнал тревоги прозвучал в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа. Это проверка боеготовности.

После поступления первых вводных личный состав получил оружие и вывел технику из ангаров. Сейчас экипажи выдвигаются на многокилометровые марши. На маршрутах отработают в том числе отражение нападений противника и ориентирование в незнакомом районе.

К проверке привлечены части и соединения в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях. Задействованы мотострелки, артиллеристы, зенитное ракетное соединение, а также подразделение радиационной, химической и биологической защиты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:42 Спорт
Видео
«Фейерверк удачи российского спорта»: в федерации плавания поздравили Рылова и Колесникова с олимпийскими медалями
13:01 В стране и мире
В Кремле ответили на негативное отношение Польши к «Северному потоку - 2»
12:22 В стране и мире
Видео
Мощный взрыв прогремел на заводе в Германии
11:23 Армия
Видео
Через полстраны: дальние Ту-22М3 совершили полеты между Калужской и Иркутской областями
04:30 Армия
Видео
Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.