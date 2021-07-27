Танковая армия Западного военного округа поднята по тревоге
Тревога оказалось учебной - речь идет о проверке боеготовности. Сейчас экипажи выдвигаются на многокилометровые марши. На маршрутах отработают в том числе отражение нападений противника и ориентирование в незнакомом районе.
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Сигнал тревоги прозвучал в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа. Это проверка боеготовности.
После поступления первых вводных личный состав получил оружие и вывел технику из ангаров. Сейчас экипажи выдвигаются на многокилометровые марши. На маршрутах отработают в том числе отражение нападений противника и ориентирование в незнакомом районе.
К проверке привлечены части и соединения в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях. Задействованы мотострелки, артиллеристы, зенитное ракетное соединение, а также подразделение радиационной, химической и биологической защиты.