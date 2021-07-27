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Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе по новой методике

Роман Захаров
05:10 27.07.2021
На одной из учебных точек командирам подразделений показали практические действия миротворцев по недопущению нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечению безопасности на наблюдательном посту в населенном пункте Срхавенд Мардакертского района Нагорного Карабаха.

При проведении занятий на учебных точках офицеры управления миротворческим контингентом наглядно продемонстрировали военнослужащим новые тактические действия при выходе из места расположения, погрузке на технику, маневрировании на указанный рубеж с использованием различных прикрытий на местности, а также при блокировании условного нарушителя.

На одной из учебных точек командирам подразделений показали практические действия миротворцев по недопущению нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.

«На шести учебных местах и на каждом учебном месте находятся точки. В принципе охватывается весь спектр выполняемых задач личным составом на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. От получения оружия до приготовления пищи и размещения личного состава. Завершающий этап данного занятия - комплексная тренировка по практическим действиям личного состава, вопросы поддержания боеготовности», - рассказал руководитель занятия с российскими миротворцами на наблюдательном посту в Мардакертском районе Нагорного Карабаха Евгений Степанов.

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ.

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