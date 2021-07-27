Под Нижним Новгородом стартовали учения с военными роботами по штурму городов

Полигон Мулино в Нижегородской области стал местом проведения уникальных учений инженерных подразделений ЗВО. Совместно с подразделениями ВДВ и мотострелками они отработают действия в городских условиях с применением роботов.

В качестве последних будут задействованы робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-14. Они поддержат инженерно-штурмовые группы, которые отточат действия в плотной городской застройке.

На учениях будет учтен опыт ведения боевых действий в городских условиях, полученный в Сирии.

Учения в Нижегородской области - часть более крупных учений инженерных войск, которые проходят также во Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях, а также в Белоруссии.