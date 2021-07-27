Под Иваново полыхает здание на площади 500 «квадратов»: видео
Пожарным удалось локализовать очаг возгорания.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники Ивановской области. Огонь охватил 500 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в здании по улице Демьяна Бедного, 8, поступило спасателям в 22.30 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение здания, была угроза перехода огня на соседнее строение, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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