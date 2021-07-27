В стране и мире Под Иваново полыхает здание на площади 500 «квадратов»: видео Анна Касаткина Пожарным удалось локализовать очаг возгорания. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: Неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники Ивановской области. Огонь охватил 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре в здании по улице Демьяна Бедного, 8, поступило спасателям в 22.30 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение здания, была угроза перехода огня на соседнее строение, сообщили в ГУ МЧС по региону. © МЧС России В 23.30 очаг возгорания был локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлекаются 42 человек и 13 единиц техники. © МЧС России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика