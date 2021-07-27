Найдены останки погибших год назад при крушении Ан-2 в Бурятии

Следователям удалось обнаружить останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы летом 2020 года. Об этом сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.

«Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз», - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля 2020 года Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь. Борт вылетел из населенного пункта Кырен, однако точный маршрут следования был неизвестен. Воздушное судно совершало полет, чтобы определить территорию для химической обработки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В течение долгого времени были обследованы тысячи квадратных километров тайги, однако найти останки тел погибших до сих пор не удавалось.