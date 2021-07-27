Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Найдены останки погибших год назад при крушении Ан-2 в Бурятии

Анна Назайкина
11:15 27.07.2021
Трагедия произошла 19 июля 2020 года, на борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.
Найдены останки погибших год назад при крушении Ан-2 в Бурятии
© Фото: Dmitry Terekhov, Flickr
Читайте нас на:

Следователям удалось обнаружить останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы летом 2020 года. Об этом сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.

«Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз», - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля 2020 года Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь. Борт вылетел из населенного пункта Кырен, однако точный маршрут следования был неизвестен. Воздушное судно совершало полет, чтобы определить территорию для химической обработки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В течение долгого времени были обследованы тысячи квадратных километров тайги, однако найти останки тел погибших до сих пор не удавалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:16 Спорт
Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде
08:55 Спорт
Видео
«Я после боя еще не спала»: серебряный призер Игр в Токио Минина поделилась эмоциями после возвращения домой
06:02 Спорт
Еще одно серебро: российские стрелки завоевали медаль на Играх в Токио
04:30 Армия
Видео
Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине
01:52 В стране и мире
Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.