Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

Ученые обнаружили на нашей планете место, где отсутствует какая-либо жизнь. О своем открытии группа микробиологов, возглавляемая доктором Ноем Фирером, сообщила на страницах специализированного издания Science News.

Речь идет о пустыне рядом с ледником Шеклтона в Антарктиде. По данным специалистов, в ней не могут выжить даже простейшие организмы - бактерии.

«Мы не утверждаем, что нашли стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов, говорит, что это тот самый предел их активности, в который они войти не могут из-за сложной выживаемости», - прокомментировали биологи результаты своей работы.

Ученые уверены, что жизнь в данной местности отсутствует из-за слишком низкой температуры, высокой концентрации соли в воздухе и низкой влажности. Исследователи также напомнили, что на Марсе еще более суровые условия, что почти исключает наличие там жизни.