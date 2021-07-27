Горят подъезды и крыша: крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом. Из здания эвакуированы 50 человек, в том числе 15 дней, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в доме в 7 микрорайоне города распространился на третий и четвертый подъезды с выходом на кровлю. В общей сложности огнем охвачено 720 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности, уточняет РИА Новости.

Информации о пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 36 человек и 14 единиц техники.