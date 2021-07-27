Дым и бронетранспортеры: кадры специальных учений РВСН с подразделениями РХБ защиты

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершились специальные учения с применением подразделений РХБЗ от Тверской до Иркутской областей.

К учениям, направленным на оценку масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) на РХБ опасных объектах, привлекались пункты управления ракетных объединений, соединений, воинских частей и организаций от Тверской до Иркутской областей, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

Всего в мероприятии было задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления было развернуто свыше 100 постов РХБ наблюдения.

В рамках маневров с подразделениями РХБ защиты прошли практические занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач при авариях, диверсиях на РХБ опасных объектах.

Проведение данных учений стало контрольным мероприятием по оценке уровня подготовки сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН и пунктов управления за летний период обучения.