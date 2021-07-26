Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам

«Есть такая профессия - Родину защищать». Пятьдесят лет назад состоялась премьера фильма «Офицеры», ставшего классикой советского кино. Строчки оттуда буквально ушли в народ, а герои в исполнении Василия Ланового и Георгия Юматова полюбились настолько, что почти каждый мальчишка в то время мечтал стать похожим на них. Набор в военные училища тогда увеличился в 20 раз.

«Он (прим. ред. - сценарист Борис Васильев) думал-думал, и говорит: "Так как фильм посвящен отцу, то была такая любимая фраза у моего папы: "Есть такая профессия – Родину защищать! "», - вспоминает писательница, редактор фильма «Офицеры» Алла Гербер.

Более 40 актеров претендовали на роль романтика Вараввы, но никто не подходил, пока режиссер Владимир Роговой не увидел Василия Ланового. А тот вдруг заупрямился: цветы, переживания, неразделенная любовь - какой же это офицер!

В одном из своих последних больших интервью телеканалу «Звезда» Василий Лановой рассказал, как растопили его сердце.

«Оператор, это самый, который снимал, сказал: "Вася, а чего ты так? Тебе надо играть специфику русского офицера, всегдашнего, на все времена. Русский офицер, и романтический обязательно". И я тут говорю: "Стоп! Абсолютно правильно! Уговорил"», - поделился народный артист СССР.

Идея картины принадлежала министру обороны Андрею Гречко, финальный эпизод с кадрами реальных учений - создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Он знал, после выхода картины многие мальчишки пойдут в войска дяди Васи.

«Я увидел фильм еще в 1972 году, еще будучи школьником. Два года потом готовился. Поступил сразу же после школы. Два года еще отучился. И нас перевели в альма-матер наших войск – Рязанское училище ВДВ», - рассказал герой РФ, председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов.

Почему этой картине так верили, понять несложно. Режиссер – фронтовик, сценарист – военнослужащий в пятом поколении, Лановой – пережил оккупацию, Юматов – прошел всю войну. И эти шрамы из фильма настоящие - от пуль, что он получил, освобождая Будапешт.

«Эта пара. Вася и Юматов - это просто уникальная пара. Они там и молодых играют, и в возрасте, и мальчишек. А им уже было достаточно лет, они серьезные были», - отметил народный артист СССР, худрук Малого Театра Юрий Соломин.

Под Ашхабадом актеров учили ездить верхом. Продумывали каждую деталь, от амуниции времен Гражданской войны до архитектуры.

Уже в 1971 году многие понимали: это фильм на все времена. Поэтому чтобы получить роль Трофимова-младшего, Александр Воеводин пошел ва-банк - он был студентом МХАТа, а сниматься в кино мхатовцам запрещали под угрозой отчисления. На съемочной площадке, вспоминает он, все было настоящее, дым, взрывы, его одежду обливали бензином, поджигали, и никаких тебе дублеров.

«Пропитывают какой-то жидкостью, которая горит. Я начинаю стрелять. Но никто же не знает, с какой стороны будет дуть ветер. Это непредсказуемо. И я понимаю, что мне пламя прямо по лицу бьет», - вспоминает заслуженный артист России Александр Воеводин.

Фильму «Офицеры» и памятник поставили в Москве, на Фрунзенской набережной, рядом со зданием Минобороны. Скульптор запечатлел одну из финальных и самых трогательных сцен - встречу героев 20 лет спустя. На самом деле снимали ее не здесь, чуть дальше - на Воробьевых горах.

Фильму не просто поверили - как бы сказали сейчас, просмотры били все рекорды. Только в год выхода картины - более 50 миллионов. Теперь уже третье поколение зрителей замирает у экрана, повторяя слова бессмертной песни на стихи фронтового поэта Евгения Аграновича.