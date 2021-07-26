В РФ просубсидируют перевозку минтая с Дальнего Востока
Правительство компенсирует транспортникам финансовые потери из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока. Такое постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Первое, что самое важное, - мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России», - сказал премьер-министр во время встречи с представителями рыбопромышленных предприятий на Итурупе.
По словам главы кабмина, такое решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.
Кроме того, Мишустин в ближайшее время поручит министерству сельского хозяйства и другим профильным ведомствам проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны.