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В РФ просубсидируют перевозку минтая с Дальнего Востока

Иван Линдеманн
08:09 26.07.2021
Такое решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.
В РФ просубсидируют перевозку минтая с Дальнего Востока
© Фото: pixabay
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Правительство компенсирует транспортникам финансовые потери из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока. Такое постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Первое, что самое важное, - мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России», - сказал премьер-министр во время встречи с представителями рыбопромышленных предприятий на Итурупе.

По словам главы кабмина, такое решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.

Кроме того, Мишустин в ближайшее время поручит министерству сельского хозяйства и другим профильным ведомствам проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны.

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