В стране и мире В РФ просубсидируют перевозку минтая с Дальнего Востока Иван Линдеманн Такое решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых. © Фото: pixabay Читайте нас на: Правительство компенсирует транспортникам финансовые потери из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока. Такое постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. «Первое, что самое важное, - мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России», - сказал премьер-министр во время встречи с представителями рыбопромышленных предприятий на Итурупе. По словам главы кабмина, такое решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых. Кроме того, Мишустин в ближайшее время поручит министерству сельского хозяйства и другим профильным ведомствам проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика