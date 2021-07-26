Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады

Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал в плавании на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

Российские пловчихи выступили в первом полуфинальном заплыве. Ефимова пришла третьей, Чикунова - четвертой. Завершающий заплыв пройдет 27 июля.

Напомним, что соревнования по плаванию на Олимпийских играх закончатся 2 августа.