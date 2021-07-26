СМИ: Евросоюз может обязать поставщиков из РФ платить более миллиарда евро «углеродного налога»

Российские поставщики с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере 1,1 миллиарда евро в год, когда власти государств-членов ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные расчеты, произведенные по методике, подтвержденной в Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что если исходить из объемов импорта за 2020 год, то европейский налог затронет поставки российских товаров в Евросоюз на сумму около семи миллиардов евро, что составляет 7,3% от общего импорта товаров из Российской Федерации в ЕС за прошлый год. Для нашей страны налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров, то есть - 1,1 миллиарду евро от семи миллиардов евро.

Самые крупные суммы будут назначены за импорт железа и стали из РФ - приблизительно 655 миллионов евро. Ввоз азотных удобрений обойдется в 398 миллионов евро.