Во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках

Парламент Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках и обязательной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения. Последние должны будут привиться от коронавируса до 15 сентября этого года.

Отныне для беспрепятственного входа в рестораны и некоторые другие общественные места, для поездок в поездах и полета на самолетах нужен будет так называемый санитарный пропуск, то есть сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста либо справка о недавно перенесенном заболевании.

Уточняется, что пока эта мера распространяется только на взрослых, однако с 30 сентября будет применима ко всем гражданам старше 12 лет.

Ранее во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране, которая отличается чрезвычайно интенсивной динамикой.