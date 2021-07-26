Норвежец Кристиан Блумменфельт выиграл золото в триатлоне на Олимпиаде в Токио
Серебряным призером стал представитель Великобритании Алекс Йи. Бронза - у новозеландца Хейден Уайлд.
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Норвежец Кристиан Блумменфельт завоевал золото в триатлоне на Олимпиаде в Токио. Спортсмен продемонстрировал время 1 час 45 минут 4 секунды.
Серебряным призером стал представитель Великобритании Алекс Йи. Бронза - у новозеландца Хейден Уайлд.
В рамках состязания спортсмены преодолели 1,5 километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом.