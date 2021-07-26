«Китайский вирус» и молчание ЦРУ: как США и Китай используют COVID-19 для гибридных войн

Вопрос на который все, вероятно, хотели бы получить исчерпывающе точный ответ, похоже, повисает в неопределенности. Откуда все-таки взялся коронавирус? В ЦРУ заявили, но довольно обтекаемо, что к окончательному выводу о происхождении не пришли. Не нашли также и стопроцентных доказательств в пользу искусственности вируса.

Вашингтон до сих пор не объяснил временное закрытие лаборатории летом 2019 года, как раз в то время, когда по США прошла волна заболевания пневмонией неизвестного происхождения. А неподалеку от лаборатории в Форт Детрике произошла вспышка неизвестной пневмонии в двух домах престарелых.

Не найдете и даже не ищите, говорят в ЦРУ. Правду о происхождении коронавируса не узнает никто и никогда.

«Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод о том, возникло ли это в результате лабораторной утечки или в результате естественной передачи вируса от инфицированных животных человеку», – говорит директор ЦРУ Уильям Бернс.

В Пекине на это заявление реагируют мгновенно. Вашингтону есть, что скрывать, уверены в КНР. Китайские интернет-пользователи подписывают петицию с просьбой разобраться, что происходит в штате Мэриленд, в американской биологической лаборатории Форт Детрик. Многие полагают, что COVID-19 родом именно оттуда. Петиция собрала уже больше миллиона подписей.

«Китайский вирус», не уставал повторять Трамп. В США тоже популярна версия об искусственном происхождении COVID-19, но там, напротив, утверждают, что утечка произошла не из американской, а из китайской лаборатории. И, как косвенное доказательство, приводят отказ Пекина сотрудничать с ВОЗ.

«США поддерживают план ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса. Мы, конечно же, видели комментарии КНР, которые эти исследования отвергли, и мы глубоко разочарованы. Их позиция безответственная и опасная», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

После первой фазы исследования версию об утечке вируса из лаборатории города Ухань в ВОЗ назвали приоритетной. Однако китайские власти уверены в ангажированности Всемирной Организации и ее связи с элитами США. Так, например, глава этой международной организации Гебрейесус тесно сотрудничал с Фондом Клинтонов и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Поэтому, уверены в Китае, выводы ВОЗ несамостоятельны.

На этом фоне интересны новости о вспышке в США неизлечимой болезни Candida Auris. Новая модификация грибка, что разносит инфекцию, стала не восприимчива к лекарствам. Каждый третий умирает, откуда она взялась – никто не знает.

Масла в огонь подлил и британский ученый, медик Джереми Фаррар. Он обвинил известный медицинский журнал Lancet в том, что в начале пандемии его редакция намеренно скрывала информацию об опасности коронавируса.

«Когда мы говорим об искусственном происхождении ковида, больше всего кивают, конечно, на Китай. Хотя никаких доказательств на сегодняшний момент ни одна группа исследователей не нашла. Я напомню, что в Китае уже побывали две группы из ВОЗа. Сегодня разговоры об искусственном происхождении Ковида являются скорее политическими, нежели базирующимися на какой-то реальной биологической или научной основе», – рассказал востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Искусственного или естественного происхождения вирус, откуда он пришел – на эти основные вопросы ни США, ни Китай, похоже, не ответят, во всяком случае пока коронавирус остается удобным рычагом для взаимных обвинений и гибридных войн.