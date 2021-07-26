Ученые рассказали, как вернуть цвет седым волосам

Ученые из США рассказали, каким образом можно вернуть цвет седым волосам. Свою работу сотрудники Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете опубликовали в журнале «eLife».

Согласно сообщению специалистов, в рамках работы они изучили состояние волос 14 человек. Участники эксперимента описывали стрессовые ситуации, которые происходили с ними каждый день. В итоге было установлено, что добровольцы во время отпуска испытывали существенно меньше стресса, а это, в свою очередь, способствовало восстановлению цвета волос.

Таким образом, ученые выяснили, что для избавления от седины нужно снизить уровень стресса в жизни.

Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе со «Звездой» объяснил, почему при высоком уровне стресса седеют волосы. По его словам, причина кроется в большом количестве гормона норадреналина, который вырабатывается во время стрессовых ситуаций.