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Ученые рассказали, как вернуть цвет седым волосам

Роман Захаров
02:14 26.07.2021
По данным американски специалистов, вернуть цвет поседевшим волосам поможет снижение уровня стресса в жизни.
Ученые рассказали, как вернуть цвет седым волосам
© Фото: pixabay.com
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Ученые из США рассказали, каким образом можно вернуть цвет седым волосам. Свою работу сотрудники Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете опубликовали в журнале «eLife».

Согласно сообщению специалистов, в рамках работы они изучили состояние волос 14 человек. Участники эксперимента описывали стрессовые ситуации, которые происходили с ними каждый день. В итоге было установлено, что добровольцы во время отпуска испытывали существенно меньше стресса, а это, в свою очередь, способствовало восстановлению цвета волос.

Таким образом, ученые выяснили, что для избавления от седины нужно снизить уровень стресса в жизни. 

Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе со «Звездой» объяснил, почему при высоком уровне стресса седеют волосы. По его словам, причина кроется в большом количестве гормона норадреналина, который вырабатывается во время стрессовых ситуаций.

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