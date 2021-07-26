Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров на аукционах

Олеся Степакова
21:40 26.07.2021
Согласно законопроекту, проводить подобные торги будет Госавтоинспекция.
В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров на аукционах
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Читайте нас на:

В Госдуму внесен законопроект о проведении онлайн-аукционов по продаже государственных номеров особой серии, так называемых «красивых номеров», для транспортных средств. Документ размещен в думской электронной базе.

Уточняется, что под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Зарезервировать «красивые номера» могут как граждане, так и юридические лица в ходе открытого аукциона, посредством электронных торгов, который будет проводиться соответствии с Гражданским кодексом РФ. Проводить подобные аукционы будет Госавтоинспекция.

При этом, согласно законопроекту, знаки особой серии нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте. Также запрещается перепродажа «красивых» номерных знаков.

«Входной билет» на аукцион устанавливается в размере 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств, говорится в законопроекте. Столько же будет стоить и минимальное ценовое предложение за номер. 

«Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с "особой" серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков», – указано в документе.

Ранее в Минэкономразвития уточнили, что онлайн-аукционы по продаже «красивых» номерных знаков минимизируют коррупционную составляющую при распределении автомобильных номеров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:40 В стране и мире
Видео
«Китайский вирус» и молчание ЦРУ: как США и Китай используют COVID-19 для гибридных войн
19:36 В стране и мире
Россия может временно запретить экспорт бензина
14:47 Спорт
Видео
Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью
11:54 В стране и мире
Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» успешно сел в Домодедово
10:57 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Видео
«Не видели ничего подобного»: как отреагировали на российские подлодки в Датском проливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.