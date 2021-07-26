В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров на аукционах

В Госдуму внесен законопроект о проведении онлайн-аукционов по продаже государственных номеров особой серии, так называемых «красивых номеров», для транспортных средств. Документ размещен в думской электронной базе.

Уточняется, что под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Зарезервировать «красивые номера» могут как граждане, так и юридические лица в ходе открытого аукциона, посредством электронных торгов, который будет проводиться соответствии с Гражданским кодексом РФ. Проводить подобные аукционы будет Госавтоинспекция.

При этом, согласно законопроекту, знаки особой серии нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте. Также запрещается перепродажа «красивых» номерных знаков.

«Входной билет» на аукцион устанавливается в размере 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств, говорится в законопроекте. Столько же будет стоить и минимальное ценовое предложение за номер.

«Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с "особой" серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков», – указано в документе.

Ранее в Минэкономразвития уточнили, что онлайн-аукционы по продаже «красивых» номерных знаков минимизируют коррупционную составляющую при распределении автомобильных номеров.