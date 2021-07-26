В Пермском крае на магистральном газопроводе вспыхнул пожар

На газопроводе «Уренгой - Центр II» в Пермском крае произошел разрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома». Угрозы поставкам газа потребителям нет, уточнили в компании.

«26 июля в 18:15 мск в Пермском крае на 1595 км магистрального газопровода "Уренгой - Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

По предварительным данным, угрозы распространения огня нет. Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия также не поступало.

«В настоящее время представителями "Трансгаз - Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га», - сказали в региональном главке МЧС РФ.

Для ликвидации последствий возгорания привлечены 21 человек и восемь единиц специальной техники.