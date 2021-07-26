Опасные паразиты: в Москве зафиксировали случаи заражения «болезнью купальщиков»

Серьезный всплеск заболеваемости церкариозом, который еше называют зудом купальщиков или «водяной крапивой» произошел в столице. Так, новый случай заражения личинками паразитами после купания в Москве-реке произошел в эти выходные. Эпидемиологи напоминают россиянам, которые готовы искупаться в любом находящемся по соседству водоеме, что запрещающие таблички на берегу ставят не просто так. Высокая температура и частые ливни – прекрасные условия для активного размножения опасных бактерий, встреча с которыми ничего хорошего не сулит.

Таисия искупалась в озере Тургояк – одном из самых красивых озер в Челябинской области, после чего ее тело покрылось красными, зудящими пузырями.

«Утром ее открыла, когда с нее одеяло откинула, она вся в этих пузырях. Все ножки, спинка вся, поясница, все чесалось 2 дня, зуд был страшный», – рассказывает мама девочки Ирина Петрий.

Дно озеро Тургояк видно, но купаться в нем нельзя. И маленькой Таисии еще повезло – могло быть намного хуже, так как специалисты Роспотребнадзора обнаружили в нем кишечную палочку. Достаточно проглотить хоть немного воды и придется бороться с опасной инфекцией. А еще – дизентерией, энтеровирусом, гепатитом А. Прозрачная и чистая на вид вода очень часто скрывает много инфекций.

Почти на всех водоемах установлены вот такие таблички «Купаться запрещено». Стоит, конечно, отнестись к предупреждению серьезно, но в такую жару, голос здравого смысла почти не слышен. Однако, если в озере просто живут утки, это уже довольно опасно, можно подхватить паразитов, которые проникают под кожу. Это, так называемый «зуд купальщика», – вместе с утиным пометом церкарии попадают в воду, приживаются в тине, а потом ищут новый дом. Она сначала прикрепляется к коже, а после проникает и под нее. Распространенные симптомы – дерматит и раздражение. Но для кого-то это может обернуться серьезной аллергией и даже анафилактическим шоком. Только это, похоже, никого не пугает – люди ныряют с головой в мутную воду. Сама поверхность пруда зеленоватого оттенка, так как «цветет» от водорослей.

Тимирязевские пруды в Москве – еще одно популярное место для отдыха. Пляж закрыт, но отдыхающие купаются прямо у дороги, в нескольких метрах от утиного семейства. Съемочная группы «Звезды» вместе с экологом проверяет, какому риску люди себя подвергают. Небольшой прибор анализирует воду. Потом связывается по Интернету с базой данных и первичный анализ готов меньше чем за минуту.

«Высокий пик по органическим соединениям. Церкарии, в первую очередь, это сейчас уже зафиксировано и подтверждено на территории Москвы и области, палочка какая-нибудь может там существовать. Вчера еще прошел ливневый дождь. Все, что смыло с берега, сейчас активно развивается, вода теплая», – уточнил председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Если вы уже зашли в воду, то, согласно советам специалистов, сразу после стоит вымыться чистой водой и обязательно переодеться в сухую одежду. Если самочувствие все же ухудшилось, то важно сразу обратиться к врачу.