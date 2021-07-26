Прокуратура проверит факт побега мальчиков из детсада на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку по факту побега четырех мальчиков из детского сада, расположенного на улице Профсоюзной. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент побега детей. Как уточнили в ведомстве, 24 июля четыре мальчика пролезли под забором и покинули территорию детского сада.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Позднее дети были обнаружены, их здоровью ничего не угрожает. Будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.