Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады

Эксперты Всемирного агентства по тестированию отстранили украинскую триатлонистку от участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. По одной из версий, озвученных в СМИ, в крови атлетки был обнаружен эритропоэтин.

«Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ИТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио», - говорится на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно отчету НОК, до завершения рассмотрения дела любая информация по нему является конфиденциальной.