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Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады

Ян Брацкий
18:27 26.07.2021
Согласно данным Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в крови спортсменки Юлии Елистратовой обнаружен эритропоэтин.
Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады
© Фото: Dmytro Smolyenko, ukrinformKeystone Press Agency, Globallookpress
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Эксперты Всемирного агентства по тестированию отстранили украинскую триатлонистку от участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. По одной из версий, озвученных в СМИ, в крови атлетки был обнаружен эритропоэтин.

«Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ИТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио», - говорится на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно отчету НОК, до завершения рассмотрения дела любая информация по нему является конфиденциальной.

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